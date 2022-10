Pochodząca z Lubina Natalia Czerwonka kończy wspaniałą karierę sportową!

W 2010 roku Natalia Czerwonka po raz pierwszy pojawiła się w barwach narodowych na Igrzyskach Olimpijskich w Kanadzie. Polska drużyna zdobyła wtedy brązowy medal, który jednak nie mógł zawisnąć na jej szyi, ponieważ pełniła ona rolę rezerwowej, a w takim przypadku, zgodnie z przepisami, medalu otrzymać nie mogła.

Na swoje drugie igrzyska Natalia Czerwonka poleciała w 2014 roku. Podczas tych zawodów nasze panczenistki zdobyły tytuł wicemistrzyń olimpijskich w tej konkurencji. Czerwonka była wtedy pełnoprawnym członkiem drużyny, jednak z własnego wyboru nie wystartowała w najważniejszym biegu w Rosji.

To z inicjatywy Natalii doszło do zmian w składzie drużyny. Przed finałem i walką o złoto ona sama zrzekła się miejsca na rzecz Kasi Woźniak, abyśmy tym razem mogły we wszystkie stanąć na podium –wspomina Luiza Złotkowska, koleżanka z reprezentacyjnej drużyny, a prywatnie przyjaciółka Czerwonki.