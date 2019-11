Pobiegli dla chorej Gai Nowak. Otworzyli serca i portfele [ZDJĘCIA]

Bieg Charytatywny - Sąsiedzi Żelaznego Mostu [ZDJĘCIA]

Nawet brzydka pogoda nie przestraszyła uczestników biegu charytatywnego, który odbył się na stadionie Sparty Rudna. Biegacze i nordikowcy mieli do pokonania dwa dystanse – 5 i 10 kilometrów. Ale nie to było najważniejsze. Uczesrtnicy biegu pomogli chorej Amelce. To dziewczynka, k...