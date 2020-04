Płyny i maseczki dla Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie [ZDJĘCIA]

W odpowiedzi na apel ścinawski samorząd przekazał na potrzeby placówki medycznej środki ochrony osobistej. Do pensjonariuszy i pracowników ośrodka trafiło w sumie 60 litrów płynu dezynfekującego, 100 maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, 100 jednorazowych maseczek ochronnych, 200 sztuk jednorazowych rękawic ochronnych.

– Po przeczytaniu artykułu w prasie zadzwoniłem do Artura Parafińskiego prezesa Ośrodka Alzheimerowskiego w Ścinawie z deklaracją natychmiastowego wsparcia placówki i z prośbą, że w sytuacji, kiedy pojawią się podobne problemy w przyszłości, aby niezwłocznie nas o nich informował, a my w ramach posiadanych zasobów w gminnym magazynie zarządzania kryzowego, takiej pomocy udzielimy. Mimo, że ośrodek prowadzi Akademia Medyczna we Wrocławiu, to jednak pracują w nim nasi mieszkańcy- podkreśla burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.