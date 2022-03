Plastrem Szczęścia pomagają walczyć z depresją. Nietypowy projekt z Lubina podbija Polskę FILM

Projekt „Plaster szczęścia” powstał w ramach ogólnopolskiej olimpiady Zwolnieni z Teorii. Tworzą go trzy licealistki z Lubina: Natalia Grzelińska, Małgorzata Sorotiuk i Weronika Wojtczak. Dziewczyny zauważyły narastający problem wśród młodych ludzi. Jak mówią problem nasilił się przez pandemię, a teraz dodatkowo przez konflikt zbrojny na Ukrainie. Młodzi ludzie mogą szukać pierwszej pomocy właśnie u nich.

Depresja to szeroko rozumiane pojęcie. Jedni uważają, że to kolej rzeczy, etap przejściowy, drudzy postrzegają to jako chorobę psychiczną wrodzoną bądź nabytą, a jeszcze inni uważają, że takie osoby powinny wylądować w psychiatryku. Jednak dziś nie o tym. W tym poście chcielibyśmy się skupić na typowych oraz mniej typowych objawach depresji. Prawda jest taka że ta choroba u każdego ukazuje się w inny sposób, nadmierna senność, smutek, nadmierny apetyt lub nadwrażliwość to tylko niektóre z jej objawów. Depresja to choroba, która często zaprzecza sama sobie. Objawy depresji to również przeciwieństwa tych wyżej wymienionych: problemy ze snem, brak apetytu. Z tego powodu dużo osób ma duży problem z prawidłowym rozpoznaniem tej właściwej depresji - piszą młode kobiety w jednym ze swoich postów na portalu społecznościowym.