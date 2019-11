Pizza prosto z Włoch w końcu w Lubinie!

Pizza to jedno z najpopularniejszych dań w Polsce. Wbrew pozorom wybieramy ją częściej niż tradycyjnego schabowego i rosół. Pizza wygrywa nawet z pierogami. A do tego daje nam możliwość zjedzenia wielu składników na jednym placku – i to tych ulubionych!

Ale pamiętajmy, że pizza pizzy nie równa. - Większość z nas wie co to jest pizza i większość z nas potrafi ją zrobić w domu. Przecież to tylko mąka, drożdże i woda – myślimy. Jednak to nie prawda. Świat pizzy jest niezwykle barwny, niezwykle ciekawy, nieustająco się rozwija i ciągle się zmienia – powiedział nam Sergiusz Urbaniak, jeden z założycieli sieci pizzerii Tutti Santi.

Historia pizzy sięga starożytności. Już w Egipcie jadano placki z ziołami i różnymi dodatkami. W wielu krajach przygotowywano danie, które na przestrzeni lat ewoluowało w dzisiejszą pizzę. Oczywiście mistrzami pizzy są Włosi, a za datę stworzenia pierwszej z nich przyjęto rok 1889. Różniła się ona znacznie od tego, co dziś serwują nam pizzerie. Nawet we Włoszech od ciasta dodawano np. smalec. Ubodzy ludzie, którzy jedli jeden posiłek dziennie mieli zupełnie inne zapotrzebowanie kaloryczne niż obecnie. Dziś ceni się wyjątkowy smak, lekkość, świeże produkty, pyszne i chrupiące ciasto. To właśnie podstawowe wyznaczniki pizzy w Tutti Santi.