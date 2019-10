Pilnował żeby konopie spokojnie sobie rosły. Trafił w ręce policjantów

Polkowiccy mundurowi od kilku tygodni pracowali nad tą sprawą. Udało im się ustalić adres mężczyzny, który miał uprawiać konopie, co zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem jest zabronione.

– Przeszukanie ostatecznie doprowadziło do zabezpieczenia 11 roślin konopi indyjskich w różnej fazie wzrostu, a całość czynności do zatrzymania 27-letniego mieszkańca Polkowic i przedstawienia zarzutu ich uprawy - powiedział nam Przemysław Rybikowski, oficer prasowy polkowickiej komendy. – Za przestępstwo uprawy roślin konopi wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomani grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.