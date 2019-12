Pił alkohol na meczu Zagłębia. Ojciec i syn z zakazami stadionowymi

Mecz Barbórkowy z Kwidzynem już dzisiaj!

Kwidzyn to drużyna, która w ostatnich sezonach znajdowała się w ścisłej czołówce rozgrywek, ostatnio jednak jest w dużo słabszej formie. Co prawda MMTS wygrał ostatnio z Grupą Azoty Tarnów, ale na to zwycięstwo czekał od.. siedmiu kolejek.