Pijany legniczanin znieważał policjantów. Zajmie się nim sąd

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 3.00 nad ranem. - Oficer Dyżurny KPP w Lubinie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o tym, że w jednej z miejscowość gm. Ścinawa na pasie ruchu stoi uszkodzony samochód osobowy, a w nim znajduje się dwóch nietrzeźwych mężczyzn - powiedziała nam Anna Szajbler z lubinskiej komendy. - Niezwłocznie w to miejsce zostali skierowani policjanci z wydziału ruchu drogowego.

Mundurowi na miejscu zastali samochód osobowy stojący na pasie ruchu.

- Podczas rozmowy z mężczyzną siedzącym za kierownicą pojazdu policjanci wyczuli od niego alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia zgłaszającego oraz funkcjonariuszy. Okazało się, że 32-latek z Legnicy miał ponad 1,4 promila promila alkoholu w wydychanym powietrzu - dodaje Annna Szajbler.

Ze względu na orzeczony przez sąd zakaz prowadzenia pojazdów, 32-latek wcale nie powinien był usiąść za kółkiem. - Mężczyzna w trakcie interwencji był agresywny. Stróże prawa pouczali agresywnego mężczyznę aby zachowywał się zgodnie z prawem. Jednak 32-latek nie reagował na wydane polecenia, zaczął znieważać funkcjonariuszy oraz naruszył nietykalność jednego z nich - informuje policjantka. - Ostatecznie został obezwładniony.