Pijany 16-latek za kółkiem. Wpadł w ręce grupy SPEED po pościgu

Przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich odpowie 16-letni mieszkaniec powiatu lubińskiego. Nastolatek, kierując samochodem osobowym przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o 31 km/h więcej, niż pozwalają na to przepisy ruchu drogowego. Kiedy policjanci należący do lubińskiej grupy SPEED, próbowali zatrzymać do kontroli niesfornego kierowcę, ten przyśpieszył i zaczął uciekać.

Do zdarzenia doszło w sobotę około godz. 17:00 w Lubinie.

- Policjanci należący do lubińskiej grupy SPEED, na ul. Piłsudskiego podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej kierującego pojazdem m-ki Kia, który w terenie zabudowanym poruszał się z prędkością 81 km/h - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Kierujący autem zlekceważył sygnały dawane przez patrol ruchu drogowego do zatrzymania się, przyspieszył i nie stosując się do sygnalizacji świetlnej, przejechał na czerwonym świetle, kontynuując swoją ucieczkę.