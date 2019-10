Pijani, po narkotykach - wsiadają za kółko i szaleją na drogach!

- Kierowca łamał przepisy ruchu drogowego , przejechał z dużą prędkością na czerwonym świetle. Następnie 25-latek na zakręcie wpadł w poślizg, stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w znak drogowy , a następnie w szlaban na parkingu osiedlowym. Jednak nie ostudziło to młodego lubinianina, a wręcz przeciwnie, gdyż wysiadł z kierowanego przez siebie samochodu i zaczął uciekać pieszo - mowi policjantka. - Po krótkim pościgu został zatrzymany przez patrol prewencji. Mężczyzna był bardzo agresywny i próbował wyrwać się policjantom. Przyczynę takiego zachowania 25-latka wyjaśniło przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie, które wykazało ponad promil. Dodatkowo, jak ustalili policjanci, kierowca nigdy nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. 25-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Jego dalszym losem zajmie się sąd.

Tak niewiele trzeba, aby doszło do tragedii na drodze. Lubińscy policjanci za pomocą lokalnych mediów apelują o rozsądek do wszystkich uczestników ruchu drogowego. Cyklicznie prowadzą akcje i działania, starając się wpłynąć na wyobraźnię kierowców. To kolejne przykłady kierowców, którzy za nic mają bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego.

Kolejnym skrajnie nieodpowiedzialnym kierowcą okazał się 27-letni mieszkaniec Lubina, który na ulicy Odrodzenia, chwilę po północy 28 października został zauważony przez partol ruchu drogowego. Kiedy policjanci próbowali zatrzymać mężczyznę do kontroli, ten zaczął uciekać ulicami miasta, po czy wybiegł z pojazdu i kontynuował ucieczkę pieszo. - Po krótkim pościgu został zatrzymany. Kierującym okazał się 27-latek z Lubina, który jak ustalili funkcjonariusze w chwili prowadzenia pojazdu marki Citroen, był pod wpływem narkotyków - informuje Sylwia Serafin. - Dodatkowo, po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych, wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany do odbycia 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Lubinianin trafił do policyjnej celi, skąd zostanie przewieziony do zakładu karnego. Będzie również odpowiadał za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, za co dodatkowo może mu grozić do 5 lat pozbawienia wolności.