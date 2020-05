Pijani kierowcy z Lubina znów dali o sobie znać

Pierwszy z mężczyzn to 54 – letni mieszkaniec naszego powiatu który mając w organizmie ponad 1,3 promila zdecydował się wsiąść za kierownicę swojego motoroweru w jednej z miejscowości na terenie gm. Rudna.

Drugi z kierowców został namierzony przez patrol Wydziału Prewencji w samym Lubinie. Kierowca to 44 – letni mieszkaniec naszego miasta. Prowadził swój samochód mając ponad 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Stracił już on swoje prawo jazdy. O dalszych losach mężczyzn zdecyduje Sąd. Panom grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.