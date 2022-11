Pierwszy śnieg zaskoczył lubińskich kierowców! Ogromne kolejki u wulkanizatorów

"Zima" zaskoczyła kierowców w Lubinie

Zima zaskoczyła kierowców - to bardzo znane powiedzenie, które towarzyszy nam co rok. Właśnie tak moglibyśmy określić to, co aktualnie dzieje się przed siedzibami wulkanizatorów w Lubinie. Praktycznie każda taka stacja ma dziś pełne ręce roboty. Świadczyć o tym może też fakt, że niektórzy z tych, do których dzwoniliśmy, oferowali wymianę opon dopiero na początku grudnia. Chociaż pogoda długoterminowa nie wskazuje na to, abyśmy długo cieszyli się białym puchem w naszym mieście, to może właśnie takie lekkie opady spowodują, że kierowcy przygotują się odpowiednio na zdecydowanie trudniejsze warunki.