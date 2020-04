Pierwsze postojowe dzisiaj trafią na konta przedsiębiorców

- Przedsiębiorcy powinni zobaczyć przelew dzisiaj na swoich kontach. Pierwsze wypłaty płyną przede wszystkim na konta tych, którzy składali wnioski poprzez swoje indywidualne konta na platformie internetowej PUE ZUS – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Ten sposób przekazywania wniosków do ZUS sprawia, że są one automatycznie weryfikowane i przekazywane do wypłaty. Te osoby, które przekazywały wnioski do nas inną np. papierową drogą muszą się uzbroić w cierpliwość – zastrzega rzeczniczka.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 2 080 zł albo 1 300 zł. dla osób, które rozliczają podatek kartą podatkową i są zwolnione z opłacania podatku VAT. Osoby na umowie cywilnoprawnej mogą dostać 2 080 zł lub - jeśli suma ich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyli wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Rzeczniczka zapewnia, że aby pomoc dotarła do przedsiębiorców jak najszybciej w ZUS został uruchomiony specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów, który ułatwia to weryfikację składanych wniosków.

- Zachęcam do składania wniosków za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE). To zdecydowanie przyspiesza ich obsługę. Obecnie już ponad 80 proc. złożonych tą drogą dokumentów zostało rozpatrzonych automatycznie – podkreśliła Kowalska-Matis.

W całej Polsce pieniądze dostanie 86 tys. właścicieli firm. Do 14 kwietnia do ZUS wpłynęło ponad 570 tys. wniosków o pomoc z tarczy antykryzysowej. Ponad 450 tys. dotyczy zwolnienia ze składek ZUS, 97 tys. to wnioski o świadczenie postojowej dla samozatrudnionych, a ponad 9 tys. to wnioski o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie wszczynał postępowań egzekucyjnych za marzec, kwiecień i maj wobec przedsiębiorców, którzy są uprawnieni do zwolnienia ze składek. W tej sytuacji prowadzący firmy nie muszą się śpieszyć ze złożeniem wniosku. Mają na to czas do 30 czerwca. Wnioski do ZUS można składać elektronicznie lub papierowo. Informacji udzielają doradcy ds. ulg i umorzeń dostępni na infolinii ZUS (tel. 22 560 16 00). Zakład uruchomił też dodatkowe infolinie dla przedsiębiorców 22 290 87 02 oraz 22 290 87 03. Dostępny jest również numer tel. 22 290 87 01 – obsługa w sprawie świadczeń z tytułu kwarantanny lub izolacji oraz zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły.