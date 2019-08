Pędzili jak szaleni więc stracili prawa jazdy. Grupa "Speed" sieje postrach

Lubińscy policjanci, należący do grupy „Speed”, tylko w jeden dzień zatrzymali aż czterech kierowców, którzy rażąco przekraczali prędkość. Każdy z nich przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o ponad 51 km/h. Rekordzista miał na swoim liczniku 113 km/h, a więc o 63 km więcej, niż pozwalają na to przepisy.

Trzech z zatrzymanych do kontroli drogowej kierujących, zostało ujawnionych na drodze k-36 w miejscowości Miłosna. To właśnie na tym odcinku w ostatnich latach doszło do wielu wypadków drogowych, w których osoby uczestniczące w zdarzeniu, poniosły śmierć na miejscu. To miejsce jest objęte szczególnym nadzorem przez lubińskich funkcjonariuszy.

Ujawnieni przez policjantów „piraci drogowi” stracili prawo jazdy na 3 miesiące oraz zostali ukarani mandatami w wysokości po 500 zł . Kierowcy otrzymali również za to wykroczenie po 10 punktów karnych.