Park Linowy otwarty. Tłumy czekają na wejście [ZDJĘCIA]

Dzisiaj oficjalnie otwarto Park Linowy w Parku Leśnym w Lubinie. Kolejka stała jeszcze przed otwarciem, a z każdą minutą przybywało chętnych do zabawy. Starsze dzieci i młodzież chętnie korzystali z uroków przejścia trasami w koronach drzew, ale równie dużym zainteresowaniem cieszył się krokodyl dla najmłodszych. Zobaczcie zdjęcia i zapraszamy do parku, który czynny będzie w godzinach od 10 do 18 codziennie, za wyjątkiem poniedziałków. Wstęp jest darmowy.

