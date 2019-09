O.S.T.R., TEDE, Białas, MAŁACH & RUFUZ - zapraszamy na HIP HOP festiwal

11 października 2019r. zapraszamy do Hali Widowiskowo - Sportowej RCS w Lubinie na HIP-HOP FESTIVAL czyli połączenie wszystkiego co w rodzimym Hip Hopie najlepsze! Na jednej scenie podczas prawie 5 godzinnego koncertu przy Waszych ulubionych bitach, wystąpi 11 czołowych artystów polskiego hip-hop'u, gwiazdy młodego i bardziej doświadczonego pokolenia. Start godz. 19:00, a otwarcie bram o godz. 18:00.

O.S.T.R., a dokładniej Adam Andrzej Ostrowski - Jeden z najbardziej utalentowanych i zapracowanych artystów w Polsce. Na scenie hiphopowej w Polsce osiągnął właściwie wszystko. Autor 20 autorskich albumów muzycznych. Posiadacz 7 platynowych i 6 złotych płyt. Czterokrotny zdobywca Fryderyka - Nagrody Akademii Fonograficznej. Laureat nagrody Bestseller Empiku oraz nagrody kulturalnej Onetu O!Lśnienie w kategorii muzyka popularna. Jeden z pionierów w wykorzystaniu zespołu instrumentalistów w czasie koncertów hiphopowych w Polsce .Doceniony przez ś.p. pamięci Czesława Niemena, współpracował z Michałem Urbaniakiem i Januszem Grzywaczem ( zespól Laboratorium). Razem z Kasią Nosowską był dyrektorem artystycznym trasy Męskie Granie w 2013r. O.S.T.R. pierwsze własne próby z hip-hopem rozpoczął w 1993 r. - wtedy jeszcze przy pomocy domowego radiomagnetofonu "Kasprzak". Nie był to jednak jego pierwszy kontakt z muzyką - od dziecka jego hobby to gra na skrzypcach. Jego fascynacja hip-hopem rozpoczęła się przez przypadek, kiedy to zamiast kasety jazzowej, otrzymał od wujka kasetę hiphopową. Aktualnie jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi i laureatem kilku renomowanych konkursów.

TEDE , znany również jako TDF, Fiodor, Jaca oraz DJ Buhh. - Niezwykle ważną postacią sceny hip-hopowej jest raper Jacek „Tede” Graniecki, przez wielu uważany za czołową postać rodzimego hip-hopu, związany od samego początku z jej istnieniem. To także producent muzyczny, przedsiębiorca, aktor i osobowość telewizyjna. Jego albumy rozeszły się w ponad 220 tys. egzemplarzy w Polsce, zaś sam artysta został pięć razy nominowany do nagrody Fryderyka. Jako raper ustanowił rekord i wraz z Peją stał się artystą z największą liczbą albumów w historii, które zadebiutowały na Polskiej liście przebojów – OLiS. W 2011 roku został sklasyfikowany na 3. miejscu listy 30 najlepszych polskich raperów według magazynu Machina. Rok później znalazł się na 3. miejscu analogicznej listy opublikowanej przez serwis Porcys. W 2016 roku został nagrodzony statuetką Złotej Felgi za całokształt twórczości w polskim hip-hopie. Współpracował ponadto m.in. z takimi wykonawcami jak: Natalia Kukulska, Zdzisława Sośnicka, Ewa Farna,zespół Kombi, Patrycja Kazadi, raperami O.S.T.R. czy Pezet. BIAŁAS, znany również jako Młody Białas, Young Beezy i Beezy Vuitton - Polski raper i freestyle'owiec. Sprzedał w Polsce ponad 70 000 płyt, debiutując pięć razy na polskiej liście sprzedaży - OLiS, w tym trzy razy na podium. Raper zdobył trzy certyfikacje złotych płyt oraz jedną platynową z ZPAV . Trzykrotny finalista Wielkiej Bitwy Warszawskiej (2007, 2008, 2009). Album H8M4 został nominowany do tytułu Polski album roku 2016 w plebiscycie WuDoo i Hip-hop. Na koncie ma liczne kolaboracje z cała plejadą przedstawicieli polskiej sceny hiphopowej, wśród nich są m.in. Quebonafide, Paluch, Sitek, Szpaku, Bedoes, King TomB, ReTo, Taco Hemingway, Lanek, Wac Toja, Zui, Żabson i Deemz.

LANEK - Nadworny producent i tajna broń labelu. Perpetuum mobile w tworzeniu bangerów i nieoceniony stand-uper odpowiedzialny za dobrą atmosferę w drużynie oraz autor najlepszych zapowiedzi koncertowych na wschód od Mississipi. Na jego podkładach rapują najlepsi z najlepszych. Po raz pierwszy zrobiło się o nim głośno przy okazji produkcji z Kobikiem. Z czasem stał się jednym z ulubionych producentów Solara i Białasa, i miał duży wpływ na kształt ich kolejnych materiałów. Prowadzi bardzo otwartą współpracę z Planem Be, z którym zrealizował całą płytę „ Fantasmagoria” i nową „ INSOMNIA”. PlanBe, a dokładniej Bartosz Krupa - 15 września 2017 roku premierę miał jego debiutancki album pt. Insomnia. Płyta dotarła do 4. miejsca polskiej listy przebojów - OLiS, a do sierpnia 2018 sprzedała się w ponad 15.000 egzemplarzy, tym samym zdobywając status złotej płyty. Autor tekstów, raper który należy do wytwórni QueQuality.

MAŁACH & RUFUZ - Małach i Rufuz mogą się pochwalić wyróżnieniem otrzymanym od platformy Youtube. Duet zdobył srebrny przycisk za 100 000 subskrybcji kanału MalachRufuzOfficial. Obecnie ich kanał ma już 165 tys. subskrybentów. „Projekt Independent” to najnowszy album jednego z najbardziej rozpoznawalnych duetów na polskiej rapowej scenie. Nowy krążek jest ich najdojrzalszym materiałem. TYMEK - Ostry i nieco zachrypnięty ….. to charakterystyczny wokal reprezentanta młodego pokolenia polskiego rapu. Głębia i emocjonalność wokalu błyskawicznie wyróżnia go przez to na tle nowej fali. Młody artysta czerpiący garściami z najlepszych lat polskiej muzyki. U niego do głosu dochodzi surowy wokalny talent i inspiracje krążące wokół legend polskiego rocka czy bluesa - Czesława Niemena, Ryszarda Riedla czy Marka Grechuty. LINE UP HIP HOP FESTIWAL 2019: 18:00 - Otwarcie Bramek

19:00 - 19:30 Tymek 19:35 - 20:05 PlanBe 20:10 - 20:50 Dwa Sławy 20:55 - 21:35 Małach x Rufuz x Zbuku 21:35 - 21:50 Przerwa Techniczna 21:50 - 22:30 Białas x Lanek 22:35 - 23:15 TEDE 23:20 – 0:20 O.S.T.R. Bilety do nabycia w kasie w Centrum Squash w Hali Widowiskowo - Sportowej RCS w następujących cenach: PŁYTA (miejsca stojące nienumerowane) w cenie 79 zł STREFA FAN (miejsca stojące nienumerowane) w cenie 89 zł SEKTORY (miejsca siedzące nienumerowane) w cenie 69 zł 39944.jpg

polecane: Flesz - Ukraińcy chcą więcej zarabiać