Ostatnie godziny by przez internet zapisać się do biegu o lampkę górniczą

Zapisy elektroniczne przyjmowane są do wtorku 22 października 2019 roku do godz. 22:00.

Osoby które nie zdążą zapisać się przez internet, w przypadku wolnych miejsc, będą mogły zapisać się ręcznie w biurze zawodów, które znajdować się będzie na małej salce treningowej w Hali Widowiskowo-Sportowej wejście z tyłu hali od strony basenów zewnętrznych.

Biuro zawodów czynne będzie:

w piątek 25.10.2019r., od 16:00 do 20:00

w sobotę 26.10.2019r., od 16:00 do 20:00

w niedzielę 27.10.2019., od 8:00 do 10:55

Limit zawodników wynosi 2000 biegaczy.

W niedzielę 27.10.2019 – w dniu biegu zapisy ręczne będą trwały do godz. 10:00, tym bardziej zachęcamy wszystkich chętnych aby zapisali się jak najszybciej bo czas ucieka.

Tegoroczny Bieg Barbórkowy o "Lampkę Górniczą" odbędzie się 27 października 2019r. w niedzielę o godzinie 11:00. Miejscem startu tradycyjnie będzie teren obok stadionu RCS w Lubinie przy ulicy Odrodzenia 28b.