Ostatnie chwile by zapisać się na kurs samoobrony! [ZDJĘCIA]

We wtorek, 3 marca, roku rusza jedenasta już edycja akcji lubińskich policjantów pn. „Bezpieczna Kobieta”. Jak co roku jest to akcja dedykowana dla kobiet i ma na celu poprawę bezpieczeństwa w naszym powiecie. Chętne panie nauczą się jak przeciwstawić się nagłemu zagrożeniu, przejdą szkolenie w pubie oraz w autobusie, ponieważ są to miejsca, gdzie często dochodzi do zaczepek i ataków. Nauczą się również, jak bronić się przed napaścią będąc w butach na wysokich obcasach oraz w mało swobodnym stroju.

Akcję honorowym patronatem objął Starosta Lubiński, który sfinansował 9 spotkań, we wtorki i czwartki, w godzinach 18.30-20.00. Zajęcia będą się odbywały od 03 do 31 marca br., na hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 28 b.

Wszystkie zainteresowane BEZPŁATNYM udziałem w programie panie, prosimy o zapisywanie się pod nr telefonu – 76 8406 246 Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00), a także u instruktora, pod nr telefonu: 602 255 394.