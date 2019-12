Okazja czyni złodzieja? 20-latek ukradł auto sąsiada

Do kradzieży doszło w biały dzień. - Policjanci wydziału kryminalnego na podstawie monitoringu miejskiego już po dwóch godzinach od zgłoszenia, ustalili podejrzanego o to przestępstwo mężczyznę. Okazał się nim dobrze im znany 20 –letni mieszkaniec Lubina. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.

W czasie przesłuchania przyznał się do kradzieży i wyjaśnił, że kluczyki do samochodu znalazł przed wejściem do bloku. Postanowił wykorzystać okazję. - Odnalazł samochód, do którego pasowały kluczyki i wybrał się na przejażdżkę. Auto porzucił pod jednym ze sklepów na terenie gminy Lubin, bo jak twierdził, nie miał dalej pomysłu co z nim zrobić. Jak się później okazało, samochód należał do jego sąsiada - dodaje policjantka.

20 – latek usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem. Za to przestępstwo zgodnie z Kodeksem Karnym przewidziana jest kara do 10 lat pozbawienia wolności.