Od września nowa linia autobusowa w gminie Lubin

Na ten temat rozmawiali jeszcze w lipcu szefowie Gminy Lubin i Polkowic. Rada Gminy Lubin wyraziła już zgodę na podpisanie stosownego porozumienia, w tym tygodniu zrobią to radni z Gminy Polkowice. Wtedy nastąpi oficjalne podpisanie porozumienia i gotowy będzie rozkład jazdy . Już teraz jednak wiadomo, że autobusy będą uruchomione od 1 września a trasa linii 3A organizowana przez Polkowice zostanie przedłużona. 3A to linia, która zaczyna się w Polkowicach na ulicy Młyńskiej, wiedzie przez miasto, Sobin, Nową Wieś Lubińską i Jędrzychów. Przekroczy ona granice gmin i będzie miała swój przystanek końcowy przy cmentarzu w Szklarach Górnych. Zgodnie z rozkładem jazdy dziennie będzie osiem takich kursów. Cała linia ma 23,6 km, przez Gminę Lubin będzie biegła na odcinku 1,6 km.

Warto wspomnieć, że do sieci bezpłatnej komunikacji chce dołączyć również gmina Rudna.

– Jesteśmy jednym nie nielicznych samorządów w regionie, który nie zapewnia swoich mieszkańcom bezpłatnej komunikacji. Czas to zmienić, bo sytuacja budżetowa Gminy Rudna na to pozwala – mówił Adrian Wołkowski, pełniący jeszcze wtedy obowiązki wójta gminy Rudna. – W nowym rozkładzie jazdy powinny się znaleźć także połączenia do polkowickiej podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i do wszystkich sąsiednich miejscowości.