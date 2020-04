Od roku ta kładka jest koszmarem Lubina [ZDJĘCIA]

Od roku ta kładka jest koszmarem Lubina. Niemal równo rok temu doszło do wypadku w którym uszkodzona została kładka nad ul. KEN w Lubinie. Co udało się w tym czasie zrobić? Mówiąc szczerze - niewiele. Obiekt za który odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad został zabezpieczony przed dalszą degradacją. Szkoda, bo z kładki chętnie korzystali mieszkańcy Przylesia, dla których była ona bezpieczną alternatywą w drodze do centrum. Jak teraz wygląda kładka? Kliknij w zdjęcie i zobacz galerię

