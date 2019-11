Nowy most w Ścinawie ma być gotowy w 2025 roku

W sumie w pierwszym naborze do ministerstwa wpłynęło 75 wniosków o dofinansowanie inwestycji mostowych. 20 z nich zyskało aprobatę i zostanie zrealizowanych w ciągu najbliższych lat. Wśród nich ścinawski most.

- Przez wiele lat nie było programu dedykowanego do budowy przepraw mostowych w ciągach dróg powiatowych czy wojewódzkich. Dlatego w 2018 roku zaproponowaliśmy program, który w swoim budżecie ma 2,3 miliarda złotych. Chcieliśmy wspomóc samorządy, bo wiemy, że inwestycje w przeprawy mostowe to są inwestycje kilkudziesięcio, a nawet kilkuset milionowe. Żaden z samorządów, nawet wojewódzkich, nie jest w stanie udźwignąć tego typu inwestycji. Dlatego zaproponowaliśmy, że w programie „Mosty dla Regionów” będziemy finansować 80 procent inwestycji - powiedział w Ścinawie wiceminister inwestycji, Waldemar Buda.

Zdecyzją o przyznaniu dofinansowania na budowę nowego mostu do Ścinawy przyjechali przedstawiciele rządu, województwa i okolicznych samorządów, dla których nowa przeprawa przez Odrę to szansa na rozwój gminy.

O konieczności budowy nowego mostu mówił również Krystian Kosztyła, burmistrz Ścinawy.

- Stoimy tu kilkaście minut i już kilka ciężarówek przejechało przez ten most. Widzimy zatem jaka jest potrzeba jeśli chodzi o ten most. Ten most to szansa na rozwój zarówno naszej gminy, jak i gminy Wińsko - powiedział. - Łączymy tym mostem zagłębie miedziowe z wielkopolską, bo droga nr 36 prowadzi też do Rawicza.

Obecny na przekazaniu dokumentów był również Krzysztof Kubów, wiceminister energii, który podziękował obecnym na konferencji za starania i zaangażowanie w pozyskanie pieniędzy na tę kluczową dla regionu inwestycję.

- O potrzebie budowy nowego mostu w Ścinawie mówi się już od kilkudziesięciu lat. Most, który obecnie funkcjonuje, od dawna nie spełnia swojego zadania. Bardzo się cieszę, że właśnie Ścinawa, powiat lubiński, zagłębie miedziowe i Dolny Śląsk, będą miały nowy most, bo to doskonały bodziec do tego, aby ten region jeszcze bardziej rozwijały się gospodarczo - powiedział.