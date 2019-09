Nowi dzielnicowi na osiedlu Przylesie w Lubinie - poznaj ich!

Służbę w rejonie osiedla „Przylesie” rozpoczęli st. sierż. Dariusz Musiał oraz st. sierż. Łukasz Mosiołek. Obaj, nowo powołani dzielnicowi, dotychczas pełnili służbę w ogniwie patrolowo-interwencyjnym Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Rejon pracy dzielnicowego st. sierż. Łukasza Mosiołka to ulice: Legnicka, Sokola, Leśna od nr 1a do nr 55 nieparzyste i od nr 2 do nr 22a parzyste, Kwiatowa, Ptasia od nr 2 do nr 62e parzyste i od nr 1 do nr 73 nieparzyste, Wrzosowa od nr 2 do nr 84f parzyste i od nr 1 do nr 65 nieparzyste, Gajowa od nr 2 do nr 10 parzyste, Wyszyńskiego 3 (SP nr 10), Szpakowa nr 2 (Gimnazjum nr 1 i nr 4), (Biedronka).

Mieszkańcy poszczególnych ulic mogą skontaktować się z dzielnicowym pod nr telefonu: 76 840 63 71 lub 797 306 542 lub kontakt e-mail: dzielnicowy13@lubin.wr.policja.gov.pl.