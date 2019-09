Nowa darmowa szkoła policealna w Lubinie

Szkoła policealna to doskonały sposób na zdobycie nowych kwalifikacji i znalezienie wymarzonej pracy. Wiele szkół stara się dostosować swoją ofertę do wymagań rynku, oferując przyszłościowe kierunki, po których znacznie wzrastają szanse absolwentów na zdobycie nowej pracy. Na takiej zasadzie działa też szkoła policealna Pascal. Nowa szkoła dla dorosłych w Lubinie ma w swojej ofercie ponad dwadzieścia kierunków technicznych i medycznych. Zarówno tych popularnych, jak i bardziej niszowych.

kierunki zawodowe - sprawdź tutaj

Coś dla siebie znajdzie zarówno osoba z uzdolnieniami artystycznymi (florysta), jak i umysł ścisły (technik rachunkowości) czy przyszły urzędnik (technik administracji). Wybór jest duży, a kurs przygotowujący do pracy w konkretnym zawodzie to doskonała okazja, by w krótkim czasie zdobyć niezbędne kompetencje i podjąć wymarzoną pracę.

Jak znaleźć pracę w branży medycznej

Wymarzona praca w branży medycznej? Nowa szkoła policealna w Lubinie proponuje również naukę na kierunkach stricte medycznych, takich jak:

• asystentka stomatologiczna

• higienistka stomatologiczna

• technik masażysta

• opiekun medyczny

• technik ortopeda

• technik sterylizacji medycznej

• terapeuta zajęciowy

kierunki medyczne - sprawdź tutaj

Zapotrzebowanie na tego typu usługi od dłuższego czasu utrzymuje się na wysokim poziomie, dlatego też możliwości znalezienia pracy w placówkach medycznych czy rehabilitacyjnych są bardzo duże