NON STOP BOSKO. Cztery dni modlitwy i zabawy w Szklarach Górnych [ZDJĘCIA]

– Spotkanie w Szklarach Górnych, jak i wcześniejsze podobne, są podsumowaniem wakacji, nabraniem nowego ducha na nowy rok szkolny, ale także podziękowaniem za wakacyjny czas. To jedna wielu naszych salezjańskich imprez, będących połączeniem radości, modlitwy – tego wszystkiego, co składa się na naszą codzienność – mówił ksiądz Jarosław Pizoń, Inspektor Inspektorii św. Jana Bosko we Wrocławiu.

Program czterodniowego spotkania młodzieżowej wspólnoty salezjańskiej w Szklarach Górnych był bardzo bogaty i różnorodny. Przeplatały go modlitwa, refleksja, wykłady, koncerty i warsztaty. Te ostatnie m.in. kulinarne i plastyczne przygotowane zostały przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Uczestnicy NON STOP BOSKO zmierzyli się także z grą terenową „Tropami historii w Szklarach Górnych”, która pozwoliła im już pierwszego dnia poznać topografię i historię miejscowości.

– Serdecznie dziękujemy, za to, że możemy pełnić rolę gospodarza tak wspaniałej inicjatywy jaką jest spotkanie Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego Inspektorii Wrocławskiej. To zaszczyt i wyróżnienie dla Gminy Lubin i oczywiście Szklar Górnych, które są miejscem waszego spotkania. Cieszymy się, że możemy was tu gościć, ponieważ Ruch, który reprezentujecie utożsamiany jest z wartościami, zasadami i ideami, których we współczesnym świecie często brakuje – powiedział wójt Tadeusz Kielan.