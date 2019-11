Nocny bieg dla Gai w tle walki o niepodległość [ZDJĘCIA]

Święto Chleba. Bochenki rozeszły się w mgnieniu oka [ZDJĘCIA]

Po raz kolejny lubińskie święto chleba przyciągnęło tłumy. 800 bochenków to chyba za mało, by lubinianie spokojnie poczekali w kolejce na chleb. Bochenki chleba były zabierane prosto z koszy zanim jeszcze doniesiono je do stołu. Zobaczcie zdjęcia z tegorocznego święta na rynku!