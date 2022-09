Nie widać światełka w tunelu. Piłkarze Zagłębia Lubin znowu na remis!

Problem w obronie, brak umiejętności gry pozycyjnej i brak napastnika, który byłby gwarantem goli - to główne argumenty wysuwane przez kibiców "Miedziowych" po meczu w Grodzisku Wielkopolskim, bo choć w samym meczu mogliśmy obejrzeć aż 4 gole, to sam mecz, lekko mówiąc, nie był dobrym w wykonaniu lubinian. Walka odbywała się głównie w środku pola, jednak z przebiegu całego meczu, więcej korzystnych sytuacji stworzyli sobie gospodarze. Pocieszające może być to, że pierwszy raz od ponad czterech miesięcy, na listę strzelców wpisali się napastnicy "Miedziowych", jednak problem z rozegraniem piłki w ataku, szczególnie pozycyjnym, jest w drużynie Zagłębia Lubin bardzo widoczny. Jedynym zawodnikiem, który bierze na siebie odpowiedzialność za wynik i podejmuje ryzyko grając ofensywnie, jest Łukasz Łakomy, który w ostatnim czasie zbiera wysokie noty zarówno od kibiców miedziowych, jak i specjalistów. Co po meczu Zagłębie Lubin - Warta Poznań mówili trenerzy obu drużyn?