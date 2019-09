Nie dały się oszukać metodą na policjanta!

Policjanci ustalili, że wczoraj do trzech mieszkanek Lubina na telefon stacjonarny zadzwoniły osoby podające się za funkcjonariuszy policji. – Sytuacja wyglądała bardzo podobnie, tylko przestępcy częściowo modyfikowali swoją historię. Na szczęście kobiety w porę zorientowały się, że prawdopodobnie mają do czynienia z oszustami i powiadomiły o tym fakcie policję - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.

Jak ustalili mundurowi, w pierwszym przypadku do swojej potencjalnej ofiary zadzwonił mężczyzna, przedstawił się jako funkcjonariusz lubińskiej komendy, podał numer legitymacji i zadał pytanie dlaczego kobieta nie stawiła się na przesłuchanie. Po chwili wyjaśnił zdziwionej lubiniance, że jedna z kasjerek w jej banku jest zamieszana w kradzież pieniędzy klientów tej placówki. - Zgłaszająca domyślając się, że dzwoni do niej oszust, poinformowała go, że członek jej rodziny jest policjantem. Mężczyzna rozłączył się - mówi Sylwia Serafin.