Napadł na 78- letnią kobietę i okradł 12-latkę! Jest w areszcie!

Do zdarzenia doszło w rejonie Osiedla Przylesie. Oficer Dyżurny KPP w Lubinie otrzymał zgłoszenie, że chwilę wcześniej młody mężczyzna dokonał rozboju na 12-latce.

- Nieznany sprawca przy użyciu siły zabrał dziewczynie telefon komórkowy o wartości 600 złotych i uciekł. Dyżurny natychmiast skierował na miejsce patrole Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lubinie. Funkcjonariusze po ustaleniu rysopisu sprawcy rozpoczęli jego poszukiwania na terenie miasta. W krótkim czasie podejrzewany o rozbój został przez policjantów zatrzymany - powiedziała nam Anna Szajbler z lubińskiej policji. - W toku prowadzonych czynności,ustalono, że ten sam mężczyzna kilka dni wcześniej na terenie jednego z parków miejskich, bez powodu pobił 78-letnią kobietę, doprowadzając do uszkodzeń jej ciała.

Oprócz tego policjanci udowodnili mężczyźnie dokonanie dwóch kradzieży z włamaniem do altan ogrodowych, do których doszło w ubiegłym tygodniu. Jego łupem padł m.in. alkohol, obuwie, przybory kosmetyczne. Łączna suma strat przez pokrzywdzonych została oszacowana na kwotę ok 120 zł.