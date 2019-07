Największe polskie i zagraniczne przeboje w Altanie

Robert Wojciechowski – muzyk, gitarzysta i polski kompozytor, podróżuje, gra na amerykańskich statkach z najlepszymi światowymi muzykami.

W swojej karierze muzycznej na jednej scenie grał m.in. z Urszulą Lidwin, chórem Gospel Joy (półfinał programu „Mam Talent”), zespołem Łzy, Rayem Wilsonem czy grupą Raz, Dwa, Trzy. Zawsze marzył o łączeniu pasji z pracą, wkłada w to dużo serca i emocji, co słychać na jego nowej solowej płycie „Feel That You Live”.

Muzyk koncertuje z materiałem z nowego albumu oraz projektem „Największe Polskie i Zagraniczne Przeboje”. Duet muzyków wchodzących w projekt „Największe polskie i zagraniczne przeboje” to mieszanka indywidualistów, którzy dzięki zamiłowaniu do muzyki stworzyli grupę grającą największe przeboje polskiej oraz światowej sceny.