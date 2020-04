Na czas pandemii nie będzie refundacji za dojazdy do szkół

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca dotycząca zamknięcia szkół, a co za tym idzie - odwołania zajęć lekcyjnych w całym kraju, skutkuje zawieszeniem refundacji biletów.

Zgodnie z § 2 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XX/193/2017 Rady Gminy Rudna z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu udzielania wsparcia materialnego uczniom w ramach Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Rudna, ze zmianami, „ilekroć w regulaminie jest mowa o refundacji – należy przez to rozumieć zwrot części udokumentowanych kosztów poniesionych na zakup biletu miesięcznego na dojazd ucznia do szkoły ponadpodstawowej”.

W związku z powyższym, z uwagi na fakt, iż szkoły zostały zamknięte, a przewozy dzieci do szkół nie odbywają się, tym samym zakup biletu miesięcznego w kwietniu jest niemożliwy - refundacja została wstrzymana.