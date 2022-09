Muzyka towarzyszy mi całe życie ~ 22 letnia lubinianka dzieli się swoim talentem!

Pasję do muzyki odziedziczyła po tacie, który od najmłodszych lat puszczał jej kultowe piosenki. Kiedy zauważyła u siebie talent, naturalnym stało się, że to właśnie z muzyką zaczęła wiązać swoją przyszłość.

- Muzyka towarzyszy mi w życiu od zawsze i mam nadzieję, że już zawsze będzie. Jak byłam mała marzyłam o śpiewaniu, mam nawet zdjęcie jak w wieku 4 lat stałam z kijem od miotły, który służył mi wtedy za mikrofon i co ciekawe, już wtedy traktowałam to całkiem poważnie. Osobą, dzięki której zrodziła się we mnie ta pasja jest mój tata, który w młodości był w zespole i grał na perkusji, jednak to było jeszcze na długo przed tym, jak się urodziłam. Dzięki temu, że jego zainteresowania poszły w stronę sprzętów muzycznych, to słuchanie muzyki i oglądanie różnorakich koncertów było jednym z naszych wspólnych zajęć, co później przerodziło się we wspólną pasję. Teraz wiem, że muzyka to moja przyszłość i mój sposób na kreatywny wyrażanie siebie. - mówi Karolina Krajewska.