Mundurowi podsumowali akcję ZNICZ. Na szczęście nie doszło do tragicznych zdarzeń

Podczas policyjnej akcji Znicz 2019", policjanci czuwali nad bezpieczeństwem osób wybierających się w podróż i odwiedzających groby najbliższych. W trakcie działań funkcjonariusze odnotowali 11 niegroźnych kolizji drogowych, zatrzymali 7 praw jazdy. Mundurowi zatrzymali 3 nietrzeźwych kierujących i jednego kierującego znajdującego się pod wpływem środków odurzających oraz jednego kierującego, który zdecydował się na jazdę swoim samochodem, mimo cofniętych uprawnień.

- Funkcjonariusze zwracali uwagę na osoby, które w rażący sposób naruszały przepisy ruchu drogowego, a także pomagali kierującym przy parkowaniu samochodów w okolicach cmentarzy w Dniu Wszystkich Świętych, czy tez udzielali informacji kierującym - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - W ręce lubińskich policjantów wpadły osoby, które w sposób skrajnie nieodpowiedzialny stworzyły zagrożenie dla innych uczestników dróg.

W dniu 1 listopada, funkcjonariusze zatrzymali 20-latka z powiatu legnickiego, który kierował samochodem osobowym marki Volkswagen. Jak się okazało, mężczyzna był pod wpływem środków odurzających.

- Kolejnym zatrzymanym, lekceważącym prawo i życie innych osób, był 36-latek, który wsiadł za kierownicę swojego samochodu mając w organizmie blisko 3 promile. Obaj mężczyźni trafili do policyjnej celi - mówi oficer prasowy KPP Lubin. - W dniu 2 listopada policjanci zatrzymali kierowcę renault, 63-letniego mieszkańca Legnicy, który posiadał cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami. A dzień później wyeliminowali z drogi kolejne 2 skrajnie nieodpowiedzialne osoby. Pierwsza z nich to 19-letnia kobieta, mieszkanka powiatu lubińskiego, która kierowała samochodem osobowym marki Chevrolet. Badanie na zawartość alkoholu w organizmie 19-latki wykazało