Miroszowice przygotowały najpiękniejszy wieniec dożynkowy

W gminnym konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Miroszowice wygrały po raz drugi z rzędu, a do konkursu stanęło dwanaście sołectw z gminy Lubin. Wieńce dożynkowe wykonane były tradycyjną metodą, nie wolno było używać kleju ani niczego co nie jest naturalne.

Sołtys Miroszowic Stanisława Jasion wraz z bratową Leokadią do wykonania swojego arcydzieła przygotowywały się już od wiosny.

- Samo wykonanie wieńca zajęło nam trzy tygodnie, ale do tego dochodzi jeszcze wysiew wszystkich kwiatów i traw, pielęgnacja i zbiór. Duszą artystyczną tej pracy jest moja bratowa, ona to widzi zanim powstanie, ja głównie wykonywałam jej polecenia. Wieniec jest wykonany ze zbóż, kwiatów i ziół, które same zebrałyśmy, jedynie gipsówkę dostałyśmy od kuzynki - mówi Stanisława Jasion.