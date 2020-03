Mimo zakazu otworzyła bar. Wystarczyło zapukać przez okno

Kobiecie za otworzenie lokalu i udostępnienie go klientom grozić może kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast sześciu mężczyzn odpowie za popełnione wykroczenie nie stosowania się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia, za co grozi im kara grzywny do 5000 zł.

Właściciele lokali za ich otworzenie mogą zostać pociągnięci karnie do odpowiedzialności z art 160KK lub 165 KK za co grozi kolejno kara do 3 lat i do 8 lat pozbawienia wolności.

Osoby poddane kwarantannie za jej nieprzestrzeganie zostaną ukarani grzywną do 30 tys. zł. a osoby u których stwierdzono obecność wirusa, za oddalanie się od miejsca odizolowania mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności z art. 161KK za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.