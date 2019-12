Miliony na wymianę pieców. Każdy może dostać do 35 tysięcy złotych

Gmina Polkowice otrzymała spore środki na walkę ze smogiem. Mieszkańcy mogą dostać do 35 tys. zł. To wszystko w ramach programu grantowego na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, do którego wspólnie aplikowało osiem samorządów.

W ramach projektu można uzyskać dofinansowanie do 85% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 35 tys. złotych. Na realizację programu przeznaczono ponad 9 mln złotych. Szacuje się, że dzięki wsparciu finansowemu, z modernizacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach jedno- i wielorodzinnych skorzysta 52 grantobiorców z Gminy Polkowice oraz 270 (łącznie) z miasta i gminy Głogów, Przemkowa, Radwanic, Żukowa, Kotli i Jerzmanowej. Środki będzie można przeznaczyć m. in. na instalację źródeł ciepła opartych o odnawialne źródła energii, kotłów na biomasę lub gaz, ogrzewanie elektryczne czy podłączenie do sieci ciepłowniczej. Z trzech pierwszych możliwości będzie można skorzystać jedynie, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie może być zrealizowane z przyczyn ekonomicznych lub technicznych. Okres realizacji projektu:

- data rozpoczęcia realizacji projektu – 01.01.2016 r. (data kwalifikowalności wymian źródeł ciepła)

- data zakończenia realizacji projektu – 22.10.2021 r. Całkowita wartość projektu to 11.962.403,43 zł, a przyznane dofinansowanie wynosi 10.168.042,89 zł.

Łączna kwota dofinansowania funduszu grantów z przeznaczeniem dla mieszkańców (Grantobiorców) wynosi 9.234.000 zł. Przedmiotowy projekt jest projektem grantowym i polega na udzielaniu przez Beneficjenta grantów na rzecz Grantobiorców z przeznaczeniem na modernizację wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Granty będą udzielane na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Wartość udzielanego grantu to 85% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 35 tys. zł.

Panuje się zmodernizować łącznie co najmniej 269 szt. źródeł ciepła, w tym:

- w Gminie Polkowice – 52 szt.,

- w Gminie Miejskiej Głogów – 51 szt.,

- w Gminie Głogów – 41 szt.,

- w Gminie Przemków – 41 szt.,

- w Gminie Radwanice – 21 szt.,

- w Gminie Jerzmanowa – 21 szt.,

- w Gminie Kotla – 21 szt.,

- w Gminie Żukowice – 21 szt. Przeznaczenie grantów Otrzymane wsparcie (granty) można przeznaczyć na wymianę wysokoemisyjnych1 źródeł ciepła na:

a) podłączenie do sieci ciepłowniczej / chłodniczej lub

b) instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub

c) instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

d) ogrzewanie elektryczne (kable / maty grzejne, kotły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), pod warunkiem, że będzie ono zasilane z OZE.