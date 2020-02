Miedziowe zmiażdżyły rywalki na parkiecie [ZDJĘCIA]

Dzień z Miedziowymi. Chcą by dzieci poznały sportowców [ZDJĘCIA]

Szkoła Podstawowa w sąsiednim Wińsku rozpoczeła akcję „Dzień Miedziowych”. Głównym celem akcji są spotkania z lubińskimi sportowcami, tak by dzieci mogły ich poznać i co najważniejsze - by mogły współnie trenować!