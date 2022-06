Mamy dla Was jeszcze paczkę zdjęć z Dni Lubina 2022. Nie były jeszcze publikowane Anna Ickiewicz

Cleo, The Liverpool, GUTEK, Agnieszka Chylińska, The Mohers, DonGURALesko i DJ SOINA, Lemon, Grzegorz Hyży, STREFA FIT ZONE : Strong Man Irek Kuraś, Piłka ręczna, Ju Jitsu, Piłka nożna, Rugby, Pierwsza pomoc. To tylko część atrakcji, które mogliśmy przeżyć podczas Dni Lubina. Mamy dla Was jeszcze kilka zdjęć, które jeszcze nie były publikowane.