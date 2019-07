Maluchy z lubińskiego ZOO. Świnki rosną w oczach [ZDJĘCIA]

W tym roku potomstwo świnek maskowych to tylko dwa maluchy. Choć mieszkańcy naszego ZOO przyzwyczaili nas do licznego potomstwa, małe świnki niczym nie odbiegają od tych, krtóre mogliśmy poznać wcześniej. Są urocze, zachwycają odwiedzających, chętnie się bawią i swawolą na powietrzu. Ale przede wszystkim - pilnują się mamy Słoninki. A do ich zagrody często zagląda tato Arnold. Zobaczcie małe świnki oraz inne maluchy z naszego ZOO.

