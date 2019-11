Przedszkole Jana Pawła II w Raszówce oraz oddział zamiejscowy w Lubinie włączyły się do obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, organizowanego przez UNICEF.

W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.







Z tej okazji wszystkie przedszkolaki ubrały się na niebiesko, dzieci młodsze uczestniczyły w zabawach i tańcach, a starsze obejrzały prezentację na temat praw dziecka oraz wykonały plakaty nawiązujące do tematu. Odbył się również niebieski marsz mający na celu zwrócenie uwagi na przestrzeganie praw dziecka.







Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane.

