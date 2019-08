Łucznicy zmierzą się w Karczowiskach. Turniej w najbliższą sobotę!

– Zachęcam mieszkańców Gminy Lubin do udziału w turnieju. Łucznictwo to sport dla ludzi w każdym wieku, to także doskonała forma spędzenia wolnego czasu– zachęca Norbert Grabowski, przewodniczący Rady Gminy Lubin, który będzie wręczał zwycięzcom puchar.

Organizatorami zawodów są: LZS SKS Raszówka, Gmina Lubin oraz Rada Sołecka Karczowisk. Będą one rozegrane na 31 sierpnia na boisku piłkarskim w Karczowiskach. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą w dniu zawodów do godz. 10:00.

Zawodnicy będą oceniani w następujących konkurencjach: mężczyźni powyżej 14 lat, kobiety powyżej 14 lat, dzieci do 14 lat.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy i puchary. Program zawodów wygląda następująco:

godz. 9:00-10:00 – przyjmowanie zgłoszeń

godz. 11:00- 13:45 – strzelanie wszystkie konkurencje wg zgłoszeń

godz. 13.00 – ceremonia dekoracji zwycięzców i zakończenie zawodów