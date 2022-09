"Lubińskie piekiełko". W niedzielę Zagłębie Lubin zmierzy się z liderem tabeli!

Zagłębie Lubin na ten moment znajduje się na 16 miejscu PKO Ekstraklasy, a na swoim po 9 meczach zdołało uzbierać jedynie 10 punktów. Niżej od "Miedziowych" znajduje się jedynie Lechia Gdańsk oraz Miedź Legnica. choć władze klubu zapewniają, że wszystko idzie w dobrym kierunku i potrzebna jest cierpliwość to pomału kibice przestają wierzyć w nagły progres drużyny.

Mecz z Wisłą Płock będzie dużą weryfikacją umiejętności i ambicji piłkarzy z Lubina. Drużyna znajduje się w tym momencie w kryzysie, o czym świadczyć może fakt, że na 5 ostatnich meczów "Miedziowym" udało się wygrać tylko raz. Nie była to jednak wygrana w lidze, a pewne zwycięstwo w Pucharze Polski IV ligowym Startem Jełowa 4:0. Pozostałe cztery mecze, tym razem już ligowe, to kolejno dwie przegrane z Radomiakiem Radom (0:1) na własnym stadionie oraz w meczu wyjazdowym z Pogonią Szczecin (0:3), następnie zremisowany mecz z Jagiellonią Białystok (1:1), w którym jednobramkową przewagę Zagłębie straciło w 85 minucie meczu, oraz kolejny remis, tym razem z Wartą Poznań (2:2), który porównać można do przejażdżki na kolejce górskiej. Dwa ostatnie mecze pokazały, że jest problem z umiejętnością utrzymania przewagi i mimo pozornego prowadzenia gry, nie można w żadnym meczu być pewnym wypracowanej przewagi.