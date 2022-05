Lubińscy policjanci nie dopuścili do tragedii. Niedoszłym samobójcą zajęli się medycy Anna Ickiewicz

KPP Lubin

Policjanci z lubińskiej komendy nie dopuścili do tego, by mieszkaniec gminy Lubin zrobił sobie krzywdę. Mundurowi po uzyskaniu informacji o pozostawionym przez 50-latka liście pożegnalnym skierowanym do rodziny, niezwłocznie włączyli się do poszukiwań, odnajdując mężczyznę i zapobiegając tym samym możliwej tragedii.