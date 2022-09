Lubinianka w Ninja Warrior! Już jutro będziecie mogli ją zobaczyć!

Od 11 lat zawodowo zajmuje się treningami i pracą nad swoim ciałem, do wzięcia udziału w programie namówił ją mąż, który cały czas ją wspierał. Zapytaliśmy Patrycję Rezler również o to, co jest jej motywacją do pracy nad sobą, oto co powiedziała:

Na uczestnictwo w programie namówił mnie mąż i to on wspierał mnie podczas nagrań i przygotowań. Dzielnie znosił moje nieobecności i opiekował się naszą córeczką. Fizyczną pracą nad sobą oraz treningami zawodowo zajmuję się od 11 lat, wcześniej sport zawsze był w moim życiu, bo chodziłam do sportowych szkół. Motywuje mnie to, że dostałam drugie życie a aktywność i sprawność to klucz do długowieczności. Zdrowe, wysportowane ciało uratowało mi życie w poważnym wypadku, w którym „tylko” złapałam kręgosłup. Chce być sprawna, cieszyć się życiem jak najdłużej. Podczas treningu nie muszę "walczyć ze sobą", bo kocham to co robię i daje mi to radość! Oczywiście, jak u każdego, są gorsze dni bez siły, z gorszym nastrojem i natłokiem obowiązków ale mijają szybko.

Patrycję Rezler możecie zobaczyć w programie "Ninja Warrior" już jutro (20.09) o godzinie 20:05 w Polsacie.