Lubinianin ukradł tasak, pieniądze i alkohol. Teraz może za to spędzić 15 lat w więzieniu

Do przestępstwa doszło około godziny 3 w nocy, 25 stycznia. Oficera dyżurnego powiadomił mieszkaniec Lubina. Z przekazanej informacji wynikało, że doszło do kradzieży z włamaniem do sklepu mięsnego na terenie miasta.

Na miejsce dyżurny wysłał patrol prewencji. Policjanci potwierdzili fakt włamania, na miejscu zobaczyli wybitą szybę w lokalu, a także ślady krwi. Włamywacza nie było już wewnątrz sklepu. Funkcjonariusze jednak usłyszeli trzaski i uderzanie jakimś przedmiotem na pobliskiej ulicy. Tam też, jak się okazało, zbiegł podejrzany. Na widok policjantów zaczął uciekać. Został zatrzymany po krótkim pościgu. Okazał się nim 31- letni mieszkaniec Lubina. Mundurowi znaleźli przy nim klucz francuski, trzonek od siekiery, tasak oraz kasetkę od kasy fiskalnej , a także porozrzucane na chodniku drobne pieniądze. Policjanci ustalili, że 31-latek nie tylko okradł właścicieli sklepu, ale również zniszczył znajdujące się w pomieszczeniu przedmioty, między innymi szybę witrynową, 2 kasy fiskalne, wagę elektroniczną, biurko i krzesło. Łączną wartość strat oszacowano na kwotę blisko 14 tysięcy złotych.