Lubinianie uchwyceni przez kamerę Google Street View. Znajdź siebie lub znajomych na zdjęciach!

Trwa budowa ostatniego odcinka drogi ekspresowej S3 [ZDJĘCIA]

Kilka lat ten odcinek nie był budowany, teraz trwają prace. Jest to kontynuacja inwestycji „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól– Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km. Zobaczcie zdjęcia z placu budowy...