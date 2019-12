Lubinianie nie chcą płacić za śmieci jak za zboże. Czy radni zdecydują się na zmiany?

Jak przekonywała Marta Jeger, dyrektor ds. zarządzania systemem gospodarki odpadami w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie - to najlepsze rozwiązanie, ponieważ w deklaracjach indywidualne osoby lub spółdzielnie często podawały nieprawdę. Odnotowywano braki w liczbie osób w stosunku do faktycznie zamieszkujących i nie było możliwości weryfikacji.

Innego zdania jest Katarzyna Bobińska, wiceprezes SM „Przylesie”: - Potrzebujemy przede wszystkim odroczenia terminu wejścia w życie nowych regulacji. Chcemy wiedzieć, o ile podrożeją koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z czego te koszty wynikają, gdzie jest przełożenie we wzroście ceny, żebyśmy mogli to jasno wytłumaczyć mieszkańcom.

Stowarzyszenie Miasto dla Mieszkańców przeprowadziło sondę internetową. Lubinian pytano o to, czy zgadzają się na sposób rozliczania opłat za wywóz śmieci „od wody”. 95 proc. głosujących uznała to za absurd. W sondzie udział wzięło 810 osób, z czego jedynie 43 za sprawiedliwy uznały nowy sposób rozliczania opłat.

- Spójrzmy prawdzie w oczy. Ta podwyżka będzie drastyczna. Mechanizm jej naliczania jest kompletnie nieczytelny. Nikt nie mówi o tym skąd się wzięła kwota 8.5 zł za metr sześcienny wody. Lubinianie mogą czuć się oszukani. To nie jest dbanie o ich interes, tylko „skok na kasę”. Radni mogli, tak jak zrobiono to w Legnicy czy Głogowie, ustalić opłatę za wywóz śmieci w zależności o ilości osób zamieszkujących gospodarstwo domowe - powiedział nam wiceprezes Miasta dla Mieszkańców Zbigniew Sobka. - Od dawna apelujemy o to by rozmawiać. W tej sytuacji aż prosi się by siąść do stołu w przedstawicielami spółdzielców, przecież stanowią oni zdecydowaną większość mieszkańców Lubina. Ale nawet tego zabrakło. Nie rozumiemy też skąd taki upór by zmiany wprowadzać już od stycznia. Można poczekać, dać czas spółdzielniom i mieszkańcom na dostosowanie się do zmian. Czas miastu na dostarczenie potrzebnych kontenerów. Jeśli terminy nie zostaną dochowane miasto poniesie kary finansowe, a te jak zwykle obciążą kieszenie mieszkańców - dodaje Sobka.