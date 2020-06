Lubinianie na zdjęciach z roku 2014, może kogoś rozpoznajesz? [ZDJĘCIA]

Przygotowaliśmy dla Was zdjęcia z archiwum naszego fotoreportera Piotra Krzyżanowskiego. Przedstawiają one mieszkańców lubina z roku 2014. Tych znanych... i tych mniej znanych. Może kogoś rozpoznajecie? Zapraszamy do wspomnień.

Niezdrowe produkty wciąż polecane jako korzystne Wideo