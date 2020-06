Lubin. Złodzieje postanowili, że uciekną... miejskim autobusem

Przebiegli złodzieje jako środek transportu wybrali sobie... autobus komunikacji miejskiej nr 4. Być może liczyli, że rozkład jazdy będzie ważniejszy od stróżów prawa, ci jednak zatrzymali pojazd i ukrywających się wewnątrz 2 podejrzanych. Okazali się nimi dobrze już znani stróżom prawa mężczyźni bez stałego miejsca zamieszkania w wieku 27 i 30 lat.

Obaj trafili do policyjnej celi i usłyszeli zarzuty. Za to przestępstwo może im grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, 30 – latkowi policjanci przedstawili zarzut kierowania gróźb karalnych. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec tego zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.