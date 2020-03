Lubin. Szkoły, przedszkola, żłobki i kina - zamknięte. To nie ferie tylko kwarantanna

- Rząd podjął decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych na okres dwóch tygodni. W tym czasie wszystkie żłobki, przedszkola i szkoły w Lubinie będą oczywiście zamknięte, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy rodzice mogą z dnia na dzień zapewnić opiekę dla swoich dzieci, w związku z czym w czwartek i piątek (12-13 marca) wszystkie lubińskie szkoły zapewnią takim dzieciom zajęcia opiekuńcze - powiedziała nam Marcelina Falkieiwcz, rzecznik prasowy prezydenta Lubina.

Od jutra, uczniowie, ktorzy mogą zostac w domu nie powinni go opuszczać. Jednak urzędnicy apelują do rodziców by uczulić swoje dzieci na to, że dwa tygodnie wolnego to nie czas na spotkania towarzyskie.

- Apelujemy do rodziców, aby ten wyjątkowy okres potraktować jako kwarantannę, a nie dodatkowe ferie. Apelujemy, aby te 14 dni dzieci spędziły w domach, a nie na spotkaniach towarzyskich w dużych skupiskach, takich jak chociażby galeria. Pamiętajmy, że w tym samym czasie zawieszona jest działalność wszystkich instytucji kultury, kin, hal widowiskowych i muzeów, także w Lubinie - dodaje marcelina Falkiewicz.